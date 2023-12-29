الأمم المتحدة تُدين أكبر قصف جوي روسي على أوكرانيا



وقال مسؤولون يوم الجمعة إن "روسيا أطلقت 122 صاروخاً وعشرات المسيرات على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 30 مدنياً على الأقل في جميع أنحاء البلاد فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب".

Advertisement وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن "أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضاً في القصف الذي طال مدارس ومستشفى للولادة ومتاجر ومجمعات سكنية". دان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الجمعة الاعتداءات المروعة على أوكرانيا بعد ضربات روسية واسعة النطاق خلفت 30 قتيلاً، على الأقل بحسب كييف.وقال مسؤولون يوم الجمعة إن "روسيا أطلقت 122 صاروخاً وعشرات المسيرات على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 30 مدنياً على الأقل في جميع أنحاء البلاد فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب".وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن "أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضاً في القصف الذي طال مدارس ومستشفى للولادة ومتاجر ومجمعات سكنية".

وأفاد قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوغني بأن "القوات الجوية الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومسيّرات من نوع شاهد خلال الليل".



وكتب قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك على قناته الرسمية على تلغرام: "الهجوم الجوي الأكثر ضخامة منذ الغزو الروسي واسع النطاق في شباط 2022".

ووفقاً للقوات الجوية الأوكرانية، فإن أكبر هجوم سابق كان في تشرين الثاني 2022 عندما أطلقت روسيا 96 صاروخاً على أوكرانيا.