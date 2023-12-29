مسؤول أممي رفيع: الضربات الروسية على أوكرانيا اعتداءات مروّعة

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دان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أمس الجمعة الاعتداءات المروعة على أوكرانيا بعد ضربات روسية واسعة النطاق خلفت 30 قتيلاً على الأقل، بحسب كييف.وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضا في القصف الذي طاول مدارس ومستشفى للولادة ومتاجر ومجمعات سكنية.وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة محمد الخياري: "للأسف، الاعتداءات المروعة التي وقعت اليوم (أمس الجمعة) لم تكن سوى الأحدث في سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي شنتها روسيا الاتحادية".وأضاف الخياري: "يدين الأمين العام للأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه، وبأشد العبارات الممكنة، الهجمات المروعة التي وقعت اليوم على مدن وبلدات في جميع أنحاء أوكرانيا. إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".