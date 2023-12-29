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عربي-دولي

إسرائيل: الضربات المكثّفة أثّرت على وجود "حزب الله" على الحدود

Lebanon 24
29-12-2023 | 19:19
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قال متحدث عسكري إسرائيلي إن "الجيش وجّه سلسلة ضربات مكثفة لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجود الجماعة قرب الحدود".
وأضاف المتحدث دانيال هاغاري في بيان تلفزيوني: "نواصل الضربات المكثفة على مواقع "حزب الله" قرب الحدود الشمالية. لم تعد تبدو مثلما كانت في السادس من أكتوبر ولن تعود".
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وأوضح أن "أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله".
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