إسرائيل: الضربات المكثّفة أثّرت على وجود "حزب الله" على الحدود

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قال متحدث عسكري إسرائيلي إن "الجيش وجّه سلسلة ضربات مكثفة لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجود الجماعة قرب الحدود".وأضاف المتحدث دانيال هاغاري في بيان تلفزيوني: "نواصل الضربات المكثفة على مواقع "حزب الله" قرب الحدود الشمالية. لم تعد تبدو مثلما كانت في السادس من أكتوبر ولن تعود".وأوضح أن "أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله".