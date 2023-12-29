Advertisement

عربي-دولي

ضربة جوية أميركية تطالُ سوريا.. هؤلاء تمّ استهدافهم!

Lebanon 24
29-12-2023 | 22:39
A-
A+
Doc-P-1146753-638395116900232164.jpg
Doc-P-1146753-638395116900232164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 20 عنصراً من مجموعات إيرانية بضربات جوية أميركية قرب الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد: "قتل وأصيب نحو 20 عنصراً من الميليشيات الإيرانية في حصيلة أولية، لـ 9 ضربات جوية أميركية".
Advertisement

ووفق المرصد، فقد استهدفت الضربات الأميركية "مقرات عسكرية وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية".

ويوم الأربعاء الماضي، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة لموقع قرب بئر مرمرة النفطي في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب المرصد، فإن معسكراً لمجموعات موالية لإيران يقع في مكان الاستهداف، ويضم عدداً من الآليات الثقيلة لحفر الأنفاق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2023-12-30
00:19 | 2023-12-30
23:54 | 2023-12-29
23:35 | 2023-12-29
23:29 | 2023-12-29
22:42 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24