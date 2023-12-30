كلام غير ضروري.. غالانت يرد على بينيت حول هجمات إسرائيل بإيران في 2022

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بعد مقال لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، كشف فيه أن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة طائرات مسيرة على الأراضي الإيرانية عام 2022، علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على الأمر.وقال غالانت، في تصريحات خلال زيارته لقاعدة "رمات ديفيد" الجوية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء أمس الجمعة: "من المناسب أن يطغى دوي الطائرات على الكلام غير الضروري، وأن يسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مهمتها بهدوء وأمان".وأضاف غالانت: "أريد أن أقول لكل من يستمع، إننا نقوم بعمل مكثف في قطاع غزة، وسيستمر لفترة طويلة حتى تحقيق الأهداف".وكان نفتالي بينيت أكد في مقاله أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن إيران حاولت مهاجمة إسرائيل: "بعد فشل إيران في تنفيذ هجومين بطائرات من دون طيار على الأراضي الإسرائيلية في فبراير 2022، نجحت إسرائيل ردا على ذلك في تدمير قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية".كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية.وكتب بينيت: "حاولت وحدة إرهابية إيرانية قتل سياح إسرائيليين في أماكن في تركيا وفشلت في ذلك أيضًا. وبعد وقت قصير من المحاولات الفاشلة للوحدة الإرهابية الإيرانية، تم اعتقال قائد هذه الوحدة والقضاء عليه في طهران".(العربية)