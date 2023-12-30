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عربي-دولي

بينها واحد عربي.. تعرفوا على أكثر مطارات العالم ازدحاماً لعام 2023

Lebanon 24
30-12-2023 | 10:00
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لا يزال مطار دبي الدولي يحتل المركز الثاني عالمياً في قائمة أكثر المطارات اكتظاظاً بالمسافرين خلال العام 2023، بعد مطار أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية.
 
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 كذلك، حل مطار دبي بالمركز الأول من حيث أكبر المطارات الدولية في السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة خلال عام 2023؛ بحسب بيانات "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران.
 
وفي ما يلي، تستعرض المعلومات تفاصيل عن أكثر مطارات العام إزدحاماً لعام 2023:
 
1- مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون (الولايات المتحدة)
 
- عدد المسافرين: 61.2 مليون مسافر
 
2- مطار دبي الدولي (الإمارات)
 
- عدد المسافرين: 56.5 مليون مسافر
 
3- مطار طوكيو هانيدا (اليابان)
 
- عدد المسافرين: 52.7 مليون مسافر
 
4- مطار هيثرو لندن (بريطانيا)
 
- عدد المسافرين: 49.4 مليون مسافر
 
5- مطار دلالس فورت ورث (الولايات المتحدة)
 
- عدد المسافرين: 48.1 مليون مسافر
 
6- مطار دنفر إنترناشيونال (الولايات المتحدة)
 
- عدد المسافرين: 46.7 مليون مسافر
 
7- مطار إسطنبول (تركيا)
 
- عدد المسافرين: 46.4 مليون مسافر
 
8- مطار لوس أنجلوس (الولايات المتحدة)
 
- عدد المسافرين: 44.5 مليون مسافر
 
(الخليج أونلاين)
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