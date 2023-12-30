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عربي-دولي

رقم جديد.. إليكم حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ "طوفان الأقصى"

Lebanon 24
30-12-2023 | 01:27
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مع تواصل الحرب في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي في المعارك البرية داخل القطاع.

وقال الجيش أن النقيب (احتياط) هرئيل شارفيت آخر القتلى في الحرب ضد حركة حماس.

وحسب إحصاءات رسمية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168.
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وإجمالا، قتل 502 عسكريا إسرائيليا، منذ هجوم حماس المباغت في السابع من تشرين الأول.

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