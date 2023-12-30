تقرير لـ "Responsible Statecraft": نتنياهو يطلب مساعدة بوتين بملف مفصلي

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تدهورت العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل حاد في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، والتدخل الإسرائيلي اللاحق في غزة.وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "مع ذلك، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة، وقد استجاب بوتين بشكل إيجابي لطلبه. ونما التعاون الروسي الإسرائيلي في عدد من المجالات بعد وصول بوتين إلى السلطة لأول مرة في مطلع القرن العشرين، إن أحد الأمثلة الأكثر إثارة للاهتمام هو اتفاق منع الاشتباك "السري" ولكن المعروف بين روسيا وإسرائيل، والذي بموجبه غضت القوات الروسية الطرف إلى حد كبير عن الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيران وحزب الله في سوريا".وتابع الموقع، "أشار المعلقون الإسرائيليون إلى حاجة إسرائيل إلى الحفاظ على هذه الاتفاقية ورغبتها في حماية المجتمع اليهودي المتبقي داخل روسيا كأسباب لعدم انضمام إسرائيل إلى أميركا والغرب في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا أو فرض عقوبات على روسيا. ولكن في حين بذل القادة الإسرائيليون قصارى جهدهم لتجنب اتخاذ إجراءات ضد روسيا بعد تدخل بوتين في أوكرانيا بدءًا من شباط 2022، لم يرد القادة الروس بالمثل عندما تدخلت إسرائيل في غزة بدءًا من تشرين الأول 2023. وبالإضافة إلى إلقاء اللوم في الصراع على السياسة الخارجية الأميركية، انتقد بوتين وغيره من الزعماء الروس بشدة التدخل الإسرائيلي، ودعوا إلى وقف إطلاق النار، ولم ينتقدوا فوراً هجوم حماس في السابع من تشرين الأول. وقد أعرب المسؤولون والمعلقون الإسرائيليون بصوت عالٍ عن عدم رضاهم عن موقف موسكو بشأن الصراع في غزة".وأضاف الموقع، "مع ذلك، إن التعاون الروسي الإسرائيلي لا يزال مستمرا. ففي 24 كانون الأول، أجرى بوتين ونتنياهو محادثة هاتفية لمدة ساعة، وقال نتنياهو في وقت لاحق إنه طلب المساعدة الروسية في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة. من جانبه، رد بوتين بشكل إيجابي بتعيين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للعمل على هذا الأمر. وبحسب ما ورد أجرى بوغدانوف مكالمات هاتفية مع حماس وقادة فلسطينيين آخرين، كما طالب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".ورأى الموقع أنه "بالنظر إلى الحالة السيئة للغاية للعلاقات الروسية الأميركية، فضلاً عن الدعم القوي الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل طوال حياته المهنية وخاصة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول، قد يبدو أن طلب الزعيم الإسرائيلي للحصول على الدعم الروسي خطوة استخفاف ببايدن. ولكن في الواقع، قد يكون لجوء نتنياهو إلى بوتين طلباً للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن امرا عملياً بكل بساطة. فبما أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع حماس على عكس الولايات المتحدة، فمن المفهوم أن يرى نتنياهو أن لدى موسكو فرصة أفضل لتأمين إطلاق سراح الرهائن مقارنة بواشنطن".وبحسب الموقع، "يُعتبر رد بوتين الإيجابي على طلب نتنياهو أمراً عملياً للغاية. وفي حين تدهورت العلاقات الروسية الإسرائيلية وسط الانتقادات الروسية للتدخل الإسرائيلي في غزة، فإن موسكو ليس لديها مصلحة في رؤية إسرائيل تنهي سياستها المتمثلة في عدم الانضمام إلى الغرب في مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. وسواء نجحت أم لا، فإن الجهود التي تبذلها روسيا لحمل حماس على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يمكن أن تساعد في التأكد من أن إسرائيل لن تغير سياساتها المتعلقة بأوكرانيا. وقد يرى بوتين أيضًا أن الموافقة على مساعدة نتنياهو في قضية الرهائن هي بمثابة نقل صورة لروسيا كوسيط أكثر فعالية ليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من الصين، التي لجأت إليها إيران والمملكة العربية السعودية، بدلاً من روسيا، للمساعدة في استعادة علاقاتهما الدبلوماسية في وقت سابق من هذا العام".وختم الموقع، "ليس من الواضح، بطبيعة الحال، ما إذا كانت موسكو قادرة على إقناع حماس بالإفراج عن أي رهائن إسرائيليين. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن هذا لن يضع نهاية للصراع، كما يعتقد كل من نتنياهو وبوتين".