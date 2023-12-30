بعد أكبر هجوم روسي منذ اندلاع الحرب.. موسكو تسقط 32 مسيرة أوكرانية

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات موسكو وبريانسك وكورسك وأوريول خلال الليل.وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليل تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 32 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وأوريل وكورسك وموسكو".وقتل 30 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين جراء ضربات شنتها روسيا صباح أمس الجمعة على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف مستخدمة "عددا غير مسبوق من الصواريخ"، حسب السلطات الأوكرانية.ودان الأمين العام للأمم المتحدة "بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة الهجمات المروعة التي وقعت الجمعة على مدن وبلدات في كل أنحاء أوكرانيا".وأكدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن صاروخا روسيا خرق مجالها الجوي صباح الجمعة متجها نحو أوكرانيا. ونددت بـ"انتهاك" مجالها الجوي بـ"صاروخ كروز"، داعية روسيا إلى "الوقف الفوري لهذا النوع من العمليات".وأعلن الرئيس الأوكراني، فولويمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها".وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه تم إطلاق 158 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 115.وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إيغنات لوكالة فرانس برس "هذا أكبر هجوم صاروخي بصورة عامة" باستثناء الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في شباط العام الماضي وشهدت ضربات "مستمرة وبلا انقطاع".وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عبر تليغرام أن الضربات استهدفت "منشآت ومبانيَ مدنية"، مضيفا "نبذل ما في وسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم".(العربية)