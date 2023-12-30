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عربي-دولي

قضايا تهدد مستقبله السياسي.. الـ 2024 سنة صعبة تنتظر ترامب

Lebanon 24
30-12-2023 | 03:41
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سيكون العام 2024 صعبا على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حيث سيواجه العديد من المحاكمات، والتي قد تشكل خطرا على مستقبله السياسي.

طريق ترامب نحو الرئاسة يبدو شاقا ومحفوفا بالمخاطر، وأهم القضايا التي تشكل خطرا عليه في العام الجديد هي أولا التآمر على الدولة.
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وتلاحق الحكومة الأميركية ترامب بتهم إِساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجعه مارالاغو ورفضه إعادتها.

ثاني أخطرِ القضايا التي يواجهها ترامب هي الحكم بعدم الأهلية، بعد أن أصدرت ولاية مين وقبلها كولورادو قرارا ينص على عدم أهلية الرئيس السابق ترامب للمشاركة بانتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وتمّ إزالة اسمه عن لائحة الاقتراع في الولايتين استنادا إلى بند حظر التمرد الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.

ثالثا قضية الاحتيال بنيويورك، حيث ذكرت المدعية العامة، لتيستا جيمس، أن ترامب احتال لتضخيم صافي ثروته للحصول على معدلات قروض وتأمين ما يهددُ عرش ترامب المالي.
والعقوبة تصل إلى غرامة بـ 250 مليون دولار وحل تراخيص شركاته التجارية، ومنها برج ترامب في الجادة الخامسة في نيويورك، وناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت.

ويواجه ترامب أيضا أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى تتعلق بمحاولاته تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، التي تعرض فيها للهزيمة أمام الرئيس جو بايدن.(العربية)



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