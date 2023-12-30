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عربي-دولي

خلال العامين الأخيرين.. هكذا جنت "حماس" الأموال!

Lebanon 24
30-12-2023 | 03:34
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تشير التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران زادت تمويل فصائل المقاومة الفلسطينية خلال العامين الأخيرين أكثر من الضعف تقريباً.
 
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وذكرت صحيفة "غلوبس" الإقتصادية الإسرائيلية أنّ تدفقات الأموال ذهبت إلى منطقة جنين التي نشأت فيها خلال السنوات الأخيرة أهم قاعدة لنشاط حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي".

وقالت الصحيفة أنّ قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شاباك ووحدة السايبر لهب 433، نفذت عملية واسعة النطاق، أمس، في جميع أنحاء الضفة الغربية بهدف مصادرة أموال حركة حماس، موضحة أنه تم الاستيلاء على عشرات الملايين من الشيكلات وإلقاء القبض على 21 من المطلوبين بتهمة حيازة أموال مُخصصة لتمويل العمليات المسلحة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه منذ بداية العام، تم الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين شيكل في الضفة الغربية، لافتة إلى أن ذلك الرقم سيرتفع لأنه لم يكن لدى الإسرائيليين الوقت الكافي لإحصاء كل الأموال المضبوطة.
 
حصة الأسد

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ "الجزء الأكبر من الأموال الواصلة إلى الضفة الغربية والتي تقدر بالملايين تأتي من إيران التي تحاول زيادة نفوذها"، مستطردة: "بحسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن ميزانية التنظيمات المسلحة القادمة من إيران قفزت خلال العامين الأخيرين من نحو 10-15% إلى أكثر من النصف".

بين المال والأيديولوجية
 
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تورط قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اسماعيل قاآني في عمليات تهريب الأموال النقدية.

وأوضحت أن طرق تهريب الأموال لا ترقى إلى مستوى تهريب الأسلحة والوسائل القتالية، ولكن هناك صرافون يساعدون في تحويل الأموال إلى شركات أهلية ومؤسسات خيرية هي في الواقع هيئات تابعة لحماس والجهاد، وتستقبل الأموال لتمويل العمليات المسلحة.

وتابعت غلوبس أن "هدف نشاط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ليس القضاء على التنظيمات المسلحة بشكل كامل، لأن هذا السيناريو غير مرجح"، وقالت: "الهدف هو قطع تدفق الأموال، وبالتالي تقليل فعالية الأسلحة المهربة، لأنه مع قلة الأموال يصبح شراء الذخيرة أكثر صعوبة". (24)
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