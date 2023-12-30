خلال العامين الأخيرين.. هكذا جنت "حماس" الأموال!

تشير التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران زادت تمويل فصائل المقاومة الفلسطينية خلال العامين الأخيرين أكثر من الضعف تقريباً.

Advertisement

وذكرت صحيفة "غلوبس" الإقتصادية الإسرائيلية أنّ تدفقات الأموال ذهبت إلى منطقة جنين التي نشأت فيها خلال السنوات الأخيرة أهم قاعدة لنشاط حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي".



وقالت الصحيفة أنّ قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شاباك ووحدة السايبر لهب 433، نفذت عملية واسعة النطاق، أمس، في جميع أنحاء الضفة الغربية بهدف مصادرة أموال حركة حماس، موضحة أنه تم الاستيلاء على عشرات الملايين من الشيكلات وإلقاء القبض على 21 من المطلوبين بتهمة حيازة أموال مُخصصة لتمويل العمليات المسلحة.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه منذ بداية العام، تم الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين شيكل في الضفة الغربية، لافتة إلى أن ذلك الرقم سيرتفع لأنه لم يكن لدى الإسرائيليين الوقت الكافي لإحصاء كل الأموال المضبوطة.



حصة الأسد



وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ "الجزء الأكبر من الأموال الواصلة إلى الضفة الغربية والتي تقدر بالملايين تأتي من إيران التي تحاول زيادة نفوذها"، مستطردة: "بحسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن ميزانية التنظيمات المسلحة القادمة من إيران قفزت خلال العامين الأخيرين من نحو 10-15% إلى أكثر من النصف".



بين المال والأيديولوجية

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تورط قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اسماعيل قاآني في عمليات تهريب الأموال النقدية.