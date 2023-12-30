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عربي-دولي

المداهمات في الضفة مستمرّة.. كم بلغ عدد المعتقلين منذ بدء الحرب؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 05:35
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية بارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول إلى 4860 بعد اعتقال 14 مواطنًا في مداهمات عدّة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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