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عربي-دولي

علاقة متوترة.. مكالمة تكشف المستور بين روسيا وإسرائيل

Lebanon 24
30-12-2023 | 05:56
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ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن موقف روسيا المؤيد للفلسطينيين أدى إلى تأجيج التوترات مع إسرائيل.

وفي هذا الشأن، ذكر نيكولاي كوزانوف، الدبلوماسي الروسي السابق في طهران: "العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ سقوط الاتحاد السوفياتي".
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من جهتها، أوضحت فيرا ميشلين شابير، من جامعة كينغز كوليدج في لندن والمسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمتخصصة في السياسة الخارجية الروسية، أن الروايات المتناقضة التي نشرتها إسرائيل وروسيا بعد مكالمة 10 كانون الثاني "أعطت نظرة ثاقبة على العلاقة المتوترة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استيائه من "المواقف المناهضة لإسرائيل" التي اتخذها مبعوثو موسكو في الأمم المتحدة، كما أعرب عن "الرفض الشديد" لتعاون روسيا "الخطير" مع حليفتها إيران.

في المقابل، سلط الكرملين الضوء، في بيان عقب المكالمة الهاتفية، على "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، حيث قال بوتين إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس يجب ألا يؤدي إلى "مثل هذه العواقب الوخيمة على السكان المدنيين".
 
وتعليقا على البيانين، قالت شابير: "لم يكن هذا حوارا، هذه المرة طرح الزعيمان مواقفهما".


وتقول الصحيفة البريطانية إنه "على مدى عقدين من الزمن في عهد بوتين، سعت روسيا وإسرائيل إلى تحقيق توازن دقيق، على الرغم من أن البلدين يجدان نفسيهما في كثير من الأحيان على طرفي نقيض في القضايا الجيوسياسية". كما أشارت الى ان "الحرب بين إسرائيل وحماس أثبتت "بالفعل أنها انتصار لبوتين من خلال المساعدة في صرف انتباه الغرب عن الحرب في أوكرانيا".

من جهتها، تعتبر شابير أن الحرب بين حماس وإسرائيل أتاحت لبوتين فرصة جديدة لفرض نفسه على النظام العالمي.
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