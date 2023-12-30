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هذا ما تريده إسرائيل من خان يونس

Lebanon 24
30-12-2023 | 06:59
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يكثف جيش العدو الإسرائيلي من عمليات العسكرية العنيفة على مدينة خان يونس في غزة، ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ونقلت وكالات أنباء عن شهود عيان أن خان يونس تشهد قتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي المقاومة الفلسطينية حماس في محاور عدة، وسط تقارير عن استعداد إسرائيل لمزيد من التوغل البري.
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ويصطدم الجيش الاسرائيلي بمقاومة شديدة في محاور القتال بخان يونس، أمر دفع تل أبيب إلى الاستعانة بألوية جديدة في الميدان، وهذا مؤشر وفق كثيرين، على نية اسرائيل في تحقيق مكاسب عسكرية، قبل نهاية موعد المرحلة الثانية التي حددها الأميركيون من الاجتياح البري، المتوقعة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ومنذ استئناف الهجوم في أعقاب انتهاء الهدنة، يركز الجيش الإسرائيلي عملياته في المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوات الإسرائيلية، التي يؤكد خبراء إنه في حال سيطر الجيش الإسرائيلي عليها فإن المعركة القادمة ستكون أسهل، فيما يرجح آخرون أن حماس تبقي على عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين لم تفرج عنهم في المدينة.

وبعد مرور 12 أسبوعا على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على بلدات في جنوب إسرائيل والذي أدى وفقا لما تقوله إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، حوّلت القوات الإسرائيلية مناطق كبيرة من قطاع غزة إلى أنقاض بينما تواصل هدفها الحربي المتمثل في القضاءعلى حماس. (سكاي نيوز)
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