بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس بالضفة الغربية

أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس استهدفت مجموعة من الجنود عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

الى ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "هناك جريح في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية قرب مخيم الفوار بالخليل، وتم تحييد المنفذ".