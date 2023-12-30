بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس بالضفة الغربية

🎥- قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة بعد تنفيذ صاحبها عملية دهس على مدخل مخيم الفوار جنوب #الخليل، وأنباء أولية عن إصابة جندي من جيش الاحتلال إثر العملية pic.twitter.com/fmMGMVkrSH
— عربي بوست (@arabic_post) December 30, 2023
🎥- قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة بعد تنفيذ صاحبها عملية دهس على مدخل مخيم الفوار جنوب #الخليل، وأنباء أولية عن إصابة جندي من جيش الاحتلال إثر العملية pic.twitter.com/fmMGMVkrSH
⭕ إعلام العدو : إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس عند مدخل الفوار بالخليل المحتلة وحالة استنفار في جيش العدو pic.twitter.com/2db14JXwri
— إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) December 30, 2023
⭕ إعلام العدو : إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس عند مدخل الفوار بالخليل المحتلة وحالة استنفار في جيش العدو pic.twitter.com/2db14JXwri