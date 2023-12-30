Advertisement

عربي-دولي

الارقام مخيفة.. "الصحة" في غزة تكشف حصيلة العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1146851-638395462941719310.jpg
Doc-P-1146851-638395462941719310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "الصحة" في غزة "إرتقاء 21,672 فلسطينياً وإصابة أكثر من 56 ألف جريح، جرَّاء العدوان الاسرائيلي منذ 7 تشرين الاول الماضي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية لـAWP: فرض تشكيل حكومة فلسطينية في غزة بتدخل أطراف خارجية "غير صحيح" (الشرق)
lebanon 24
30/12/2023 20:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في اليونسكو: إسرائيل تعمدت استهداف 200 موقع تراثي وأثري في غزة خلال الحرب
lebanon 24
30/12/2023 20:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية لـ"الشرق": لم نستبعد أي طرف معني بالملف الفلسطيني من مشاورات غزة
lebanon 24
30/12/2023 20:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر طبية في غزة: مقتل 187 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
lebanon 24
30/12/2023 20:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

فلسطين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:21 | 2023-12-30
13:12 | 2023-12-30
12:52 | 2023-12-30
12:44 | 2023-12-30
12:14 | 2023-12-30
11:59 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24