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عربي-دولي

المياه غمرت السكك الحديدية.. الأمطار عكرت احتفالات عيد الميلاد في أوروبا!

Lebanon 24
30-12-2023 | 09:31
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ألغيت خدمات يوروستار للسكك الحديدية من وإلى لندن، اليوم السبت، بعد أن غمرت المياه نفقا تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، ما عطل خطط السفر للاحتفال بالعام الجديد.

وقالت شركة يوروستار، التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، إنها لن تقوم بتشغيل خدمات القطارات فائقة السرعة طوال اليوم السبت بسبب الفيضانات.
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وكانت قد تعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة غيريت طوال فترة الأعياد. ومن المتوقع حدوث المزيد من الطقس العاصف وتعطيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام، بحسب مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الذي قال إنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنكلترا السبت. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة)، ومن المحتمل أن تكون أقوى الرياح بالقرب من المناطق الساحلية.

وكان كريس ديلاشو، من سان أنطونيو بولاية تكساس، من بين الكثيرين الذين دمرت فوضى السفر خططهم لليلة رأس السنة الجديدة.

بينما كان ينتظر في محطة غار دو نورد، قال ديلاشو للأسوشيتدبرس: "عائلتنا بأكملها هنا. كنا نحتفل بعيد الميلاد في باريس ثم توجهنا إلى لندن لوضع خططنا لليلة رأس السنة الجديدة.. من المخيب للآمال جدًا معرفة ما حدث عبر البريد الإلكتروني".

كما قالت كريستينا ديفيد، 25 عامًا، وجورجينا بنيامين، 26 عامًا، من سيدني، إنه ليس لديهما مكان للإقامة بعد أن علمتا بأن قطارهما من لندن إلى باريس – محطتهما الأخيرة في جولة أوروبية تستغرق أسابيع – قد تم إلغاؤه. (العربية)
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