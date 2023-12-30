الحرس الثوري: هذه المعلومات لا صحة لها

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نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل 11 من عناصره في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، الخميس الماضي.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، في بيان، إن "المعلومات لا أساس لها من الصحة".وكانت قد انتشرت أنباء عن مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري في غارة جوية إسرائيلية على دمشق، يو الخميس الفائت.