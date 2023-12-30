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عربي-دولي

"بين نفسية وجسدية".. طبيبة تتكلم عن إصابات جنود العدو

Lebanon 24
30-12-2023 | 10:01
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أوضحت طبيبة إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرنوت أن المستشفيات حاليًا تتعامل مع إصابات بطلقات نارية وشظايا في الصدر طالت الجنود الإسرائيليين، تسبب نزيفا إما في الرئة أو في الأوعية الدموية في الصدر أو في جدار الصدر، إذ تهدد الحياة على الفور، لأنه إذا كان هناك نزيف حاد في الصدر فمن الممكن أن يتضرر وعاء دموي كبير وينزف، وإذا لم يتم إيقافه فإن ذلك يتطلب تدخلا جراحيا".
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وتشير الطبيبة خلال كلامها مع الصحيفة إلى أنه "عندما تصل مروحية، فأنت لا تعرف أبدا ما يمكن توقعه"، في إشارة إلى طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الإسرائيلي التي تنقل الجنود الجرحى إلى المستشفى.
 
من جهة أخرى، لفتت الطبيبة للصحيفة أن "إصابات نفسية يتعرض لها الجنود الإسرائيليون بعد خضوعهم للعلاج اللازم ونجاتهم من الموت".

وأضافت:" أحدهم وصل مصابا بطلق ناري في الرأس ويعاني نزيفا في الدماغ، وشظايا في منطقة الرقبة قرب المريء وأخرى داخل الرئة ونزيف في الصدر".

وأكدت الطبيبة أنّه "تم إجراء عملية جراحية على الصدر وسيطرنا على النزيف وأزلنا جميع جلطات الدم والشظية، ومن بين أمور أخرى، خضع أيضا لعملية جراحية في الدماغ".
 
وأشارت إلى أن أخصائيين نفسيين واجتماعيين في المستشفى يحاولون إعادة تأهيل المصابين، بل والأطباء أيضا.
 


المصدر: سكاي نيوز عربية
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