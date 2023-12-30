عدوان جويّ جديد على سوريا.. إصابات عدّة وخسائر بمحيط مطار حلب

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أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، انه "حوالى الساعة 20: 17 من مساء اليوم الجمعة، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب مدينة حلب".وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية، وفقاً لبيان "الدفاع" السورية.بدوره، أفاد المرصد السوري بـ"مقتل وإصابة 7 بقصف إسرائيلي لمستودعات في محيط مطار حلب".