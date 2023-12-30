Advertisement

عربي-دولي

ضربة أوكرانية قوية على روسيا.. إليكم عدد القتلى والجرحى

Lebanon 24
30-12-2023 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1146890-638395550370213026.jpg
Doc-P-1146890-638395550370213026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الطوارئ الروسية "بمقتل 10 أشخاص بينهم طفل في بيلغورود وجرح 45 آخرين بينهم 4 أطفال بقصف للجيش الأوكراني".

وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

من جهته حث حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تيليغرام على التوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار.
Advertisement

لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات في كييف، لكن وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" نقلت عن مصادر أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا عسكرية في بيلغورود ردا على قصف روسيا لمدن أوكرانية الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:21 | 2023-12-30
13:12 | 2023-12-30
12:52 | 2023-12-30
12:44 | 2023-12-30
12:14 | 2023-12-30
11:59 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24