ضربة أوكرانية قوية على روسيا.. إليكم عدد القتلى والجرحى

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أفادت وزارة الطوارئ الروسية "بمقتل 10 أشخاص بينهم طفل في بيلغورود وجرح 45 آخرين بينهم 4 أطفال بقصف للجيش الأوكراني".وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.من جهته حث حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تيليغرام على التوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار.لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات في كييف، لكن وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" نقلت عن مصادر أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا عسكرية في بيلغورود ردا على قصف روسيا لمدن أوكرانية الجمعة.