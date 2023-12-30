18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
21
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضربة أوكرانية قوية على روسيا.. إليكم عدد القتلى والجرحى
Lebanon 24
30-12-2023
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة الطوارئ الروسية "بمقتل 10 أشخاص بينهم طفل في بيلغورود وجرح 45 آخرين بينهم 4 أطفال بقصف للجيش الأوكراني".
وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.
من جهته حث حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تيليغرام على التوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار.
Advertisement
لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات في كييف، لكن وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" نقلت عن مصادر أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا عسكرية في بيلغورود ردا على قصف روسيا لمدن أوكرانية الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 12:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
02:02 | 2023-12-30
30/12/2023 02:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ صيدا وما حصل كان مُفاجئاً.. التفاصيل طريفة! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ صيدا وما حصل كان مُفاجئاً.. التفاصيل طريفة! (صورة)
14:47 | 2023-12-29
29/12/2023 02:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ً"حزب الله" ينفي خبراً انتشرَ بقوة.. هذا مضمونه
Lebanon 24
ً"حزب الله" ينفي خبراً انتشرَ بقوة.. هذا مضمونه
14:14 | 2023-12-29
29/12/2023 02:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جريمة مروّعة في بيروت.. قتلها وكبّلها بـ"كابل شاحن هاتف"! (صورة)
Lebanon 24
تفاصيل جريمة مروّعة في بيروت.. قتلها وكبّلها بـ"كابل شاحن هاتف"! (صورة)
04:28 | 2023-12-30
30/12/2023 04:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:21 | 2023-12-30
انتشار لأكثر من ألف جندي بوروندي بالكونغو.. تقرير يكشف التفاصيل
13:12 | 2023-12-30
إنتهت بمقتله.. محاولة إسرائيلية فاشلة لتحرير عسكري محتجز في غزة
12:52 | 2023-12-30
في ظل تأخر المساعدات لأوكرانيا واشتداد الهجمات الروسية.. ما مصير المعارك؟
12:44 | 2023-12-30
تركيا تتخوف من هجمات العام الجديد.. توقيف 200 يُشتبه بانتمائهم إلى داعش
12:14 | 2023-12-30
لقاء قريب قد يجمع الملك تشارلز بالأمير هاري وميغان ماركل.. وهذه التفاصيل
11:59 | 2023-12-30
ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية تحصد 14 قتيلا و108 جرحى
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
30/12/2023 20:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 20:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
30/12/2023 20:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24