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عربي-دولي

مقتل نحو 20 مسلحاً بسلسلة غارات شرقي سوريا

Lebanon 24
30-12-2023 | 11:26
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 19 مسلحاً قتلوا في غارات جوية شمالي سوريا السبت، مرجحاً أن تكون إسرائيلية.

وأوضح المرصد أن 4 من القتلى سوريين و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، وبينهم 4 جثث متفحمة.
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واستهدفت 9 غارات، حسب المرصد، نقاط تابعة لإيران في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال.

كما استهدفت بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 مصابا بعضهم بحالات خطيرة.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين وحدوديين عراقيين أن طائرات مجهولة قصفت عددا من المباني والشاحنات التي تستخدمها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران في مدينة البوكمال السورية بمحاذاة معبر حدودي استراتيجي مع العراق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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