لقاء قريب قد يجمع الملك تشارلز بالأمير هاري وميغان ماركل.. وهذه التفاصيل





وقالت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد لموقع "جي بي نيوز" إن الزوجين "يحتاجان إلى الملك وبركاته أكثر بكثير مما يحتاجهما الملك"، وهما يشعران أنهما سوف يريانه.

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وأضافت: "من الواضح أن الملك تشارلز يريد رؤية ابنه وأحفاده، ويبدو أنه دعاهم في الصيف الماضي إلى بالمورال، لكنهم لم يحضروا". أكدت وسائل إعلام بريطانية أن هناك فرصة للقاء الأمير هاري وميغان ماركل مجدداً مع الملك تشارلز الثالث.وقالت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد لموقع "جي بي نيوز" إن الزوجين "يحتاجان إلى الملك وبركاته أكثر بكثير مما يحتاجهما الملك"، وهما يشعران أنهما سوف يريانه.وأضافت: "من الواضح أن الملك تشارلز يريد رؤية ابنه وأحفاده، ويبدو أنه دعاهم في الصيف الماضي إلى بالمورال، لكنهم لم يحضروا".

وكان الأمير هاري قد قضى أول عيد ميلاد له مع ميغان ماركل بعيدا عن عائلته في ولاية كاليفورنيا عام 2020، بينما كانت آخر مرة قضى فيها عيد الميلاد مع العائلة المالكة في 2018.