تركيا تتخوف من هجمات العام الجديد.. توقيف 200 يُشتبه بانتمائهم إلى داعش





وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على موقع "اكس" إن 189 مشتبهاً بهم أوقفوا في 37 مدينة، بينهم 27 في أنقرة و22 في إسطنبول.

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وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم داعش الذي تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم مطلع كانون الثاني 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا. أعلنت تركيا، السبت، توقيف حوالي 200 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، في سلسلة عمليات في كل أنحاء البلاد قبل احتفالات رأس السنة.وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على موقع "اكس" إن 189 مشتبهاً بهم أوقفوا في 37 مدينة، بينهم 27 في أنقرة و22 في إسطنبول.وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم داعش الذي تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم مطلع كانون الثاني 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت، الجمعة، 32 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى داعش، بينهم 3 أعضاء بارزين في التنظيم يشتبه في تخطيطهم لهجمات خصوصاً ضد كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية.



وأكدت الشرطة التركية الأسبوع الماضي، تنفيذ عمليات بحث واسعة النطاق في 32 مدينة في البلاد، وتوقيف أكثر من 300 شخص من المشتبه بهم.