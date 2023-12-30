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نتنياهو: "محور فيلادلفيا" ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل

Lebanon 24
30-12-2023 | 14:38
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، في كلمة بثها التلفزيون، أن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهورا عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.
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وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الحرب في قطاع غزة معقدة لكن الغلبة لنا ونحن نضرب قادتهم وسوف نصل إليهم".

وتابع: "لتحقيق النصر نحتاج لمزيد من الوقت ونفعل ذلك بالحفاظ على أرواح جنودنا قدر الإمكان".

وأضاف: "لم أمنع لقاء وزير الدفاع مع رئيسي الموساد والشاباك".
وعن إيران، قال نتنياهو: "بالنسبة لإيران هي تقود محور الشر ونحن نعمل ضدها بكل الطرق وكل يوم".

وأضاف: "يجب منع إيران من الحصول على السلاح النووي".

وتابع: "إذا وسّع حزب الله المعركة فسيتلقون ضربات لم يسبق لهم أن شهدوها من قبل"
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