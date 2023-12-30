نتنياهو: "محور فيلادلفيا" ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.وأوضح نتنياهو، في كلمة بثها التلفزيون، أن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهورا عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الحرب في قطاع غزة معقدة لكن الغلبة لنا ونحن نضرب قادتهم وسوف نصل إليهم".وتابع: "لتحقيق النصر نحتاج لمزيد من الوقت ونفعل ذلك بالحفاظ على أرواح جنودنا قدر الإمكان".وأضاف: "لم أمنع لقاء وزير الدفاع مع رئيسي الموساد والشاباك".