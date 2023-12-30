"حماس" تعلّق على إقرار الولايات المتحدة بيع ذخائر لإسرائيل

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علّقت حركة "حماس" على إقرار الإدارة الأميركية الجمعة موافقتها "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.واعتبرت حماس في بيان أن "تزويد الإدارة الأميركية للاحتلال مجددا بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".وأضاف البيان "إن إقرار الإدارة الأميركية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية".وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد قالت يوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقرّ صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ميلي والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.