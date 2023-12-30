صفقة التبادل مع "حماس"... ضوء أخضر لرئيس الموساد

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءا أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.وبحسب القناة 11 في هيئة البث، يتضمن الاقتراح القطري إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة.وأضافت القناة الإسرائيلية "وفقا للقطريين، فإن حماس لم تعد تطالب بوقف الحرب من أجل المضي قدما في الصفقة".وأشارت القناة 11 إلى أن مجلس الحرب سيجتمع الأحد لبحث هذه الصفقة، لكن القناة 12 الإسرائيلية قالت إنه لا تقدم بعد في صفقة التبادل.