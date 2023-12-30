وثائق للكرملين تفضح خطة روسية في فرنسا

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تكثف روسيا من جهودها لتقويض الدعم الفرنسي لأوكرانيا، وذلك عبر جبهة دعائية خفية في أوروبا الغربية تشكل جزءا من الحرب ضد أوكرانيا، وفقا لوثائق للكرملين ومقابلات مع مسؤولين أمنيين أوروبيين وشخصيات سياسية يمينية متطرفة، بحسب ما أوردت واشنطن بوست في تقرير لها.وتظهر وثائق الكرملين، التي حصلت عليها أجهزة أمن أوروبية واطلعت عليها الصحيفة الأميركية، أن سيرجي كيرينكو، النائب الأول لرئيس الأركان في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، كلف الاستراتيجيين السياسيين في الكرملين بتعزيز الخلاف السياسي في فرنسا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات السياسية وقادة الرأي والناشطين.ولم يتم تحديد هذه الشخصيات بالاسم في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، لكنها أظهرت أن هدف موسكو هو تقويض الدعم لأوكرانيا وإضعاف عزم الناتو.وتتوازى هذه الجهود مع تدخل مماثل في ألمانيا، حيث حاول الكرملين، بحسب التقرير، المزاوجة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف في تحالف مناهض للحرب، حسبما ذكرت واشنطن بوست.وتثير المناورات - وعلاقات الكرملين مع مجموعة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك في فرنسا - قلق بعض المسؤولين الأوروبيين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.وحذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر عقد هذا الشهر من أن تلك الانتخابات يمكن أن تكون "خطيرة مثل الانتخابات الأميركية"، مدفوعة "بالخوف"، ردا على تزايد عدم المساواة والتهديدات الأمنية. وأضاف معتبراً أن "أوروبا في خطر".وتضمنت نقاط الحوار التي يتعين على الاستراتيجيين في الكرملين تضخيمها، وفق الصحيفة، القول بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ألحقت الضرر بالاقتصاد الفرنسي من خلال تراجع التجارة، مما جعل البلاد عرضة لخطر الوقوع في "أعمق أزمة اجتماعية واقتصادية في السنوات الأخيرة". كما تزعم أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ترك فرنسا دون الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.ويضيف التقرير أن العديد من العروض التقديمية الأسبوعية لمسؤولي الكرملين في عام 2022 تظهر أن موسكو تعتقد أن فرنسا كانت عرضة للاضطرابات السياسية. ونقلاً عن استطلاعات الرأي، أشار الاستراتيجيون إلى أن 30% من الفرنسيين يحتفظون بنظرة إيجابية تجاه روسيا، وهي ثاني أعلى نسبة بين دول أوروبا الغربية بعد إيطاليا، في حين أن 40% يميلون إلى عدم تصديق التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الفرنسية عن أوكرانيا.وتقول الصحيفة أنه وفي وقت سابق من عام 2023، أمرت مجموعة تتبع لسيرغي كيرينكو، النائب الأول لإدارة الرئيس الروسي في الكرملين، الاستراتيجيين بالترويج لرسائل من شأنها زيادة عدد المترددين في فرنسا في "دفع ثمن حرب دولة أخرى"، كما تظهر إحدى الوثائق.كما طُلب منهم، بحسب واشنطن بوست، زيادة "الخوف من المواجهة المباشرة مع روسيا واندلاع الحرب العالمية الثالثة بمشاركة أوروبا"، وتعزيز عدد أولئك الذين يريدون "الحوار مع روسيا بشأن بناء بنية أمنية أوروبية مشتركة".وتشير الوثائق إلى أنه كان من المقرر وصف الولايات المتحدة بأنها تستخدم أوكرانيا كأداة لإضعاف موقف روسيا في أوروبا.كما تظهر أن التعليمات التي أعطيت للاستراتيجيين السياسيين في الكرملين، أنتجت ونشرت محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات تنتقد الدعم الغربي لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.إحدى الملاحظات التي كتبها أحد الاستراتيجيين في يونيو 2023 وجهت أحد الموظفين إلى إنشاء "تعليق مكون من 200 حرف من قبل شخص فرنسي في منتصف العمر" يعتبر دعم أوروبا لأوكرانيا "مغامرة غبية". وكان من المفترض أيضاً أن يجادل الشخص الفرنسي الخيالي بأن الدعم لأوكرانيا يتحول إلى "تضخم... وتراجع مستويات المعيشة".وردا على سؤال واشنطن بوست حول تلك الوثائق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنها تبدو وكأنها "ليست أكثر من أحدث هراء زائف أو كامل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كيرينكو يركز على السياسة الداخلية وجزئيا لأنه "من الواضح لجميع المحللين أن أوروبا بأكملها تعاني من العقوبات المفروضة على روسيا، ولا حاجة إلى أي ترويج لذلك".وترى الصحيفة أنه لم يكن لرسائل الكرملين حتى الآن سوى صدى محدود في فرنسا، حيث كان الرئيس إيمانويل ماكرون في طليعة الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا، ودعمته غالبية السكان.اليمين المتطرف.. والدعاية الروسيةلكن ظهور الحسابات المؤيدة لروسيا على وسائل التواصل الاجتماعي آخذ في الارتفاع في فرنسا، وفقًا لتوماس جومارت، مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كما ارتفعت معدلات تأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا، بحسب التقرير.وتتناول الصحيفة شخصية جان لوك شافهاوزر، العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب مارين لوبان، والذي تقول إنه الرجل الذي ساعد في تمويل الترشح الرئاسي الفرنسي للمرشحة اليمينية المتطرفة، كان يعمل على خطط لدفع السياسيين الموالين لموسكو إلى السلطة، و"ذلك من الطابق العلوي من المنزل الذي يتقاسمه مع دبلوماسي روسي كبير – والذي يؤجر له الشقة بالأسفل"، على حد قول الصحيفة.سبق لشافهاوزر، أن قال في مقابلة: "علينا أن نغير كل الحكومات... كل الحكومات في أوروبا الغربية ستتغير". "علينا السيطرة على هذا. خذ زمام المبادرة في هذا ".بالنسبة لشافهاوزر، فإن مثل هذه الطموحات هي جزء من جهد مستمر لعقود من الزمن لتشكيل تحالف بين روسيا وأوروبا، "والذي تحطمت آفاقه، مهما كانت بعيدة، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، بحسب واشنطن بوست.ولكن الآن، مع الهجوم المضاد الذي شنته كييف - والغرب وتعثر التمويل لها، وبينما تكافح الحكومات في أوروبا ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض معدلات الموافقة، وصعود الشعبويين اليمينيين المتطرفين، يرى شافهاوزر ورفاقه الروس، بحسب الصحيفة فرصة جديدة.وترى أن خطاب حلفاء روسيا مثل شافهاوزر - الذي يحتفظ بعلاقات مع جميع أنحاء اليمين المتطرف في البلاد - حول تكلفة حرب أوكرانيا، يتم دمجه بشكل متزايد مع فكرة أنها مغامرة أميركية وأن فرنسا بحاجة إلى تأكيد نفسها كقوة عظمى واستعادة العلاقات مع روسيا.ونقلت الصحيفة عن سيلفي كوفمان، مديرة التحرير في صحيفة لوموند ومؤلفة الكتاب الأخير "Les Aveuglés"(العميان) إنه بالنسبة لجزء من المؤسسة الفرنسية، فإن رؤية فرنسا لقيادة أوروبا الكبرى مع موسكو هي "حلم لن يختفي أبدا".يدور كتابها حول كيف أخطأت فرنسا وألمانيا في قراءة بوتين في سعيهما لبناء علاقات وثيقة معه. وقالت: "في هذا الحلم نحن قوة كبيرة وروسيا قوة كبيرة ونحن قوتان نوويتان كبيرتان نتعامل مع بعضنا البعض على قدم المساواة".تأجيج التوتراتفي نهاية يونيو، بعد اندلاع أعمال شغب في باريس بسبب قتل الشرطة لمراهق من أصل مغربي وجزائري، أصبحت شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لروسيا نشطة للغاية، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Alto Intelligence، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني. الذي يتتبع نشاط الوسائط الرقمية الشاذ في جميع أنحاء أوروبا. أنتج جزء صغير من الملفات الشخصية - 1.2 بالمائة - 30.6 بالمائة من جميع تعليقات الوسائط الرقمية حول أعمال الشغب.وبحسب واشنطن بوست، كان من بين الحسابات الأكثر غزارة، 24.2% يدرجون منشورات مؤيدة لروسيا في التعليق. ووجد ألتو أن معظم الحسابات كانت متوافقة مع سياسيين فرنسيين يمينيين متطرفين مثل إريك زمور أو لوبان.وقال مسؤول أمني أوروبي كبير، بحسب الصحيفة، إن المخاوف تتزايد أيضًا من أن الكرملين قد يسعى إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة، مضيفًا أن روسيا مستعدة لاستغلال مجموعة واسعة من القضايا السياسية.وفي نوفمبر، قال مسؤولون فرنسيون إنه تم العثور على بصمات موسكو في محاولة لإثارة التوترات بين الطائفتين اليهودية والمسلمة في فرنسا، وكلاهما الأكبر في أوروبا، في أعقاب الغزو الإسرائيلي لغزة.وقد ألقي القبض على زوجين مولدوفيين بسبب قيامهما برسم مئات من نجوم داود في شوارع باريس، وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يعتقدون أن الزوجين كانا يتصرفان بناء على تعليمات رجل أعمال مولدوفي موالي لروسيا، وفق التقرير.وعندما اكتشفت هيئة الرقابة الرقمية التابعة للدولة في فرنسا أكثر من 1000 حساب آلي يضخم صور نجوم داود، وصفت السلطات الفرنسية هذا الجهد بأنه "عملية جديدة للتدخل الرقمي الروسي ضد فرنسا"، وجزء من "استراتيجية انتهازية وغير مسؤولة تهدف إلى استغلال الأزمات الدولية لاستغلالها عبر زرع البلبلة وخلق التوترات في فرنسا وأوروبا."وقالت هيئة الرقابة الحكومية، فيجينوم، إن لديها "درجة عالية من الثقة" في أن "البوتات" كانت مرتبطة بشبكة تضليل روسية تعرف باسم "الأخبار الموثوقة الأخيرة"، والتي تنتج محتوى يهدف إلى تقويض مواقف الحكومات الغربية بشأن حرب أوكرانيا. وأشارت الهيئة إلى أن أحد الأنشطة الرئيسية للروبوتات كان إعادة التوجيه إلى مواقع RRN الإلكترونية.وكانت مواقع RRN أيضًا بمثابة وسيلة لعملية روسية تُعرف باسم Doppelgänger، والتي كشف عنها المسؤولون الفرنسيون في يونيو، بحسب التقرير.لقد استنسخت مواقع العلامات التجارية الإعلامية الغربية المعروفة مثل صحيفة لوموند الفرنسية - وفي نهاية المطاف وزارة الخارجية الفرنسية - لإنتاج محتوى مزيف يتضمن تصوير أوكرانيا كدولة نازية وانتقاد العقوبات ضد روسيا باعتبارها تضر بالاقتصادات الأوروبية. واتهمت فيجينوم شركتين روسيتين – Struktura وSocial Design Agency – بالوقوف وراء العملية.حجب الدعم عن أوكرانياوبعد تحقيق دام ستة أشهر هذا العام في التدخل الأجنبي في العملية السياسية الفرنسية، ركز البرلمان الفرنسي اهتمامه على الكرملين، وأعلن في تقريره النهائي أن "روسيا تشن حملة تضليل طويلة الأمد في بلادنا" تسعى إلى "الدفاع عن روسيا". وتعزيز المصالح الروسية واستقطاب مجتمعنا الديمقراطي".كما سلط التقرير الضوء على دور حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان، حيث وجد أن الحزب "يحتفظ بالعديد من الروابط المميزة مع الكرملين" وكان بمثابة "قناة ايصال" لوجهات نظره.وفي وقت نشر التقرير، قالت لوبان للصحفيين إن التحقيق لم يعثر على "أي دليل يثبت النفوذ الروسي على التجمع الوطني"، مضيفة أنها أصدرت حكمًا على آرائها السياسية و"ليس على أي شكل من أشكال التدخل".وأثار التحقيق تساؤلات حول ما إذا كان حزب التجمع الوطني، الذي كان يُسمى سابقًا الجبهة الوطنية، قد تلقى "دعمًا ماديًا" من روسيا مقابل دعم مواقفه، بما في ذلك قرضين نظمهما شافهاوزر لتمويل الحزب وحملة لوبان الرئاسية لعام 2017.وقال التحقيق إن القرض الأول، بقيمة 9.4 مليون يورو في عام 2014، جاء مباشرة من بنك روسي، في حين أن القرض الثاني بقيمة 8 ملايين يورو في عام 2017، كان من أصل "غامض" أكثر عبر بنك في أبوظبي.وترى واشنطن بوست أنه ومع استشعارها للتغير في الرياح السياسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت لوبان أكثر هدوءا في الدعوة إلى توثيق العلاقات مع موسكو، لاسيما بعد أن شوه سمعتها القرض الذي حصلت عليه من روسيا عام 2014 - والذي تم سداده مبكرا، حسبما قال حزب التجمع الوطني في سبتمبر - اقتصرت تعليقاتها في الغالب على التأثير السلبي للعقوبات على الاقتصاد الفرنسي.لكن حزب التجمع الوطني حجب دعمه لأوكرانيا في العديد من عمليات التصويت الرئيسية في البرلمان الفرنسي، إما بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد الإجراءات، وأصبحت الأصوات داخل الحزب وفي أماكن أخرى من أقصى اليمين أعلى في الأشهر الأخيرة بشأن قضية أوكرانيا واستعادة العلاقات مع موسكو.ونقلت الصحيفة عن فيونا هيل، المديرة السابقة لشؤون روسيا ضمن طاقم مجلس الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب، قولها إن روسيا "لن تتخلى عن الروابط التي كانت تربطها مع حزب التجمع الوطني".وقف إطلاق النار في أوكرانياوتلفت واشنطن بوست إلى أن أحد أبرز أصوات الحزب بشأن روسيا هو تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي الذي تم اختياره في التحقيق بسبب "قربه الأيديولوجي والسياسي الكبير" من السلطات الروسية.وأشار التقرير بشكل خاص إلى قيادته لجمعية الحوار الفرنسي الروسي، وهي مؤسسة بحثية في باريس أسستها الحكومة الروسية، والتي قال التحقيق إنها كانت منذ فترة طويلة مركزًا للترويج لآراء الكرملين.وشكك التقرير أيضًا في زيارات مارياني المتكررة إلى روسيا، ودوره كمراقب للانتخابات في المصادقة على الأصوات غير القانونية التي أجراها الانفصاليون المدعومين من موسكو في عام 2018 في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.وأشار التقرير أيضًا إلى أنه قاد وفود التجمع الوطني إلى شبه جزيرة القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. وفيما يتعلق بهذه الزيارات، ولكن دون تسمية أسماء، قال نيكولا ليرنر، رئيس وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية آنذاك، للتحقيق البرلماني: من الواضح أن بعض المسؤولين المنتخبين حافظوا على علاقات سرية مع أجهزة المخابرات الروسية".وفي الأشهر القليلة الماضية، أصبح مارياني صريحاً بشكل متزايد ضد الدعم الغربي لأوكرانيا، حيث قال للبرلمان الأوروبي في أكتوبر إن العقوبات ضد روسيا لم تؤدي إلا إلى خلق المزيد من الأعداء للاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق، في ديسمبر ، أجرى مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس، واصفا سياسات زيلينسكي بأنها "إرهاب دولة" واتهم الرئيس الأوكراني بالتصرف "مثل أحد أعضاء المافيا، وعلى استعداد للقضاء على أولئك الذين يعتبرهم تهديدا لسلطته".ثم كتب في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا: "سوف تدفع أوروبا لسنوات من أجل إعادة بناء أوكرانيا، في حين ستجني الولايات المتحدة الأموال من الحرب لإعادة تشغيل اقتصادها".الكرملين أكثر ثقةوفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، سعى مارياني إلى التقليل من صلاته بروسيا، قائلاً إنه اكتشف الانجذاب إلى روسيا في عام 1976 عندما كان في السابعة عشرة من عمره وأرسلته مدرسته العسكرية إلى هناك لدراسة اللغة.لكنه أصر على أن العقوبات المفروضة على روسيا تقود أوروبا إلى "كارثة اقتصادية"، وأن الأمور لن تزداد إلا سوءا إذا شددت موسكو قبضتها على أسعار السلع الأساسية العالمية مع توسع البريكس - وهو تحالف يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وروسيا. جنوب أفريقيا التي يعتبرها الكرملين معادية للغرب – مع إضافة المملكة العربية السعودية وإيران في أوائل عام 2024.وجادل بأن الصين تشكل تهديدًا وجوديًا لأوروبا، وقال للصحيفة في سلسلة من المقابلات إنه يقترح إطلاق مؤسسة بدعم من موسكو من شأنها أن تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مع إبقاء الكرملين قبضته على شرق البلاد. المناطق مقابل التقارب مع الغرب مرة أخرى والخروج من تحالفه المتعمق مع الصينوقال أيضًا إنه سيروج لقائمة جديدة من زعماء اليمين المتطرف في أوروبا الغربية المستعدين للتعامل مع موسكو، قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي العام المقبل.وأضاف أن ضابطًا كبيرًا في المخابرات العسكرية الروسية، رتب له السفر إلى موسكو في يناير لمناقشة هذه الخطط. وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع مع سيرجي ناريشكين، وهو حليف التقى به لأول مرة عندما كان ناريشكين رئيسًا لمجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي. ويشغل الآن منصب رئيس المخابرات الخارجية في البلاد.ونفى شافهاوزر أنه كان يتصرف نيابة عن روسيا، قائلا إنه كان يتصرف لمصلحة فرنسا. لكنه يتلقى تمويلاً ودعماً منتظمين من الدبلوماسي رقم 2 في سفارة روسيا في باريس، إيليا سوبوتين، الذي يدفع له كل شهر مقابل استئجار طابق واحد من مقر إقامته في ستراسبورغ، حسب الصحيفة.وقال شافهاوزر إنه ترتيب تجاري، حيث تم تأجير المساحة من خلال وكالة لسوبوتين، الذي كان كبير مبعوثي روسيا إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ حتى تم إغلاق مهمته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.ورفضت شركة Subbotin التعليق لصحيفة واشنطن بوست.وأشار التحقيق البرلماني الفرنسي إلى "نسيج العلاقات الكثيف، الذي بناه شافهاوزر – عضو البرلمان الأوروبي عن حزب لوبان من 2014 إلى 2019 – على مدى سنوات من التعاملات بين روسيا وفرنسا."وفي وقت ما، خلال الصيف، بعد وقت قصير من أعمال الشغب التي هزت فرنسا في يونيو، قال شافهاوزر إنه أجرى محادثات مع العديد من كبار ضباط المخابرات العسكرية الفرنسية السابقين حول كيفية جلب شبكة من الجنرالات الفرنسيين السابقين إلى السلطة في حالة حدوث أزمة. والانهيار السياسي في فرنسا. وقال: "علينا أن نقترح أفضل حكومة لفرنسا، حكومة ظل... أناس وطنيون حقاً".وحذر التحقيق البرلماني في تقريره من ميل المسؤولين الفرنسيين السابقين، "وخاصة الضباط المتقاعدين"، إلى ترديد مواقف موسكو و"تطوير خطابات باستخدام لغة الكرملين".بالنسبة لشافهاوزر، فإن تراجع تمويل أوكرانيا يعني "أنها لحظة جيدة لإيجاد حل" - لوقف إطلاق النار والتقارب مع موسكو.ولكن مع تصاعد التوترات في الغرب بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة، حذر من أن ثقة الكرملين آخذة في الازدياد. وقال شافهاوزر: "من السهل الآن" على روسيا إثارة الاضطرابات. ليس لدى موسكو "عمل كبير للقيام به. إنهم مستعدون."