التظاهرات تعم شوارع تل أبيب.. ارحل نتانياهو!

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تظاهر الآلاف في أنحاء إسرائيل ليلة السبت، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط الحرب التي يخوضها الجيش مع حماس في قطاع غزة.وتجمعت حشود في تل أبيب للاحتجاج على نتنياهو، بينما تجمهر آخرون خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في مدينة قيسارية شمالي إسرائيل.وقال اللواء (احتياط) جاي تسور من قلب الاحتجاج: "سألت نفسي: لماذا الاحتجاج الآن؟ خلال فترة الحرب بينما جنودنا متحدون على الجبهة؟"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وتابع: "بالنسبة لي الجواب بسيط: هذا واجبنا تجاه الأجيال المقبلة، لأن من أضعفنا وضحى بنا من أجل احتياجاته السياسية وحبه للسلطة، لا يصلح أن يقودنا إلى النصر".