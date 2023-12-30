قصف اسرائيلي متواصل على غزة من الشمال حتى الجنوب.. واقتحامات في الضفة





وفي الوسط، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي بالطائرات والمدفعية على منازل بمخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة وعلى رفح بجنوب القطاع، مساء السبت.

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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية القول إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا وإصابة آخرين في قصف على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما قتل ستة أشخاص وأصيب آخرون في قصف على مخيم المغازي وسط القطاع.



كما أشارت إلى مقتل عشرة على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، إضافة لسقوط قتلى ومصابين في قصف إسرائيلي على رفح. أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته شمالاً بينما تعمل قواته في الوسط والجنوب، حيث دار قتال بمنطقة الشجاعية وبيت لاهيا التي شهدت دمارا واسع النطاق.وفي الوسط، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي بالطائرات والمدفعية على منازل بمخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة وعلى رفح بجنوب القطاع، مساء السبت.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية القول إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا وإصابة آخرين في قصف على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما قتل ستة أشخاص وأصيب آخرون في قصف على مخيم المغازي وسط القطاع.كما أشارت إلى مقتل عشرة على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، إضافة لسقوط قتلى ومصابين في قصف إسرائيلي على رفح.

أما جنوباً، استمرت الغارات في رفح شرقاً سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.



واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح.



وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة أبو جاموس غرب المدينة، إلى جانب استهداف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.



اقتحامات في الضفة

في حين عاشت الضفة الغربية هي الأخرى ساعات عصيبة، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ليل السبت الأحد، وانتشرت القناصة الإسرائيلية على أسطح عدد من المنازل.



وأفادت مصادر محلية بدوي إطلاق نار وأصوات انفجارات وتواجد عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مشفى ثابت ثابت الحكومي ومشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.