بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن.. جزئيا

تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتبارا من 31 آذار حسبما أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليل السبت الأحد.



وفي بيان صادر في بروكسل وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 آذار.

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