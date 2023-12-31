20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ناجون يصفون "عاما من الجحيم" في دارفور
Lebanon 24
31-12-2023
|
00:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تصاعد العنف في السودان منذ نيسان الماضي، نزح آلاف الأشخاص من مناطقهم بحثا عن الأمان في مناطق أخرى في البلاد، ولكنهم لم يتوقعوا أن يهربوا من جحيم المعارك ليعيشوا جحيما آخر، حيث أصبحوا "عبيدا".
وروى مجموعة من الناجين من مناطق سيطرة المسلحين في دارفور معانتهم لصحيفة الغارديان، التي عنون شهاداتهم بـ "عام من الجحيم".
Advertisement
غمار الدين، كان يزور أحد أصدقائه، في أبريل الماضي، ويقول: "عندما عدت إلى بيتي في الجنينة بدارفور وجدت الجميع قد ماتوا، أمي أبي، أعمامي، إخوتي، أخواتي.. أردت أن أموت في تلك اللحظة".
وذكر أنه أثناء دخول المسلحين للمنطقة شاهد مجموعة منهم يجردون امرأة من ملابسها ثم يغتصبونها في الشارع، مضيفا أنهم قالوا له: "هذه المنطقة ملك لنا، وليست لكم، أنتم عبيد".
وشهدت مناطق في دارفور، منذ منتصف نيسان الماضي، غارات شبه يومية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها، مستهدفين المناطق التي تسكنها قبيلة المساليت، وهي إثنية عرقية أفريقية.
واستهدفت الهجمات المتعلمين من رجال المساليت، ثم لاحقوا الفتيان وأطلقوا عليهم النار، وقتلت نساء وفتيات وتعرضت النساء للاغتصاب بالقرب من الجثث.
ويشهد السودان، منذ 15 نيسان، حربا بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم"حميدتي".
محمود آدم، وهو مترجم سابق مع قوة حفظ السلام التي غادرت المنطقة بنهاية 2020، وكان يعيش قرب قاعدة لقوات الدعم السريع، قال إن "الميليشيات العربية كانت تصل في الصباح على ظهور الخيل والدراجات النارية قبل أن تتوجه لشن هجمات على المساليت".
وأضاف "لمدة شهرين. كان هذا رويتنهم.. كنت أسمعهم يتحدثون عن عدد الأشخاص الذين قُتِلوا بنهاية كل يوم".
ووقعت هذه الهجمات بينما كان اهتمام العالم ينصب على القتال الذي يدور في العاصمة، الخرطوم، حيث أطلقت الحكومات الأجنبية عمليات نقل جوية لإجلاء مواطنيها، ولكن المأساة في دارفور ، التي دمرتها 20 عاما من أعمال العنف والإبادة الجماعية، لم تبدأ بالظهور إلا بعد أسابيع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة شهيرة تتعرّض للسرقة في إسطنبول.. وتحذّر: هذه هوية السارق وصورته!
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض للسرقة في إسطنبول.. وتحذّر: هذه هوية السارق وصورته!
07:39 | 2023-12-30
30/12/2023 07:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بحفل مميّز.. رامي عيّاش يتزوّج مرّة ثانية من زوجته داليدا وجمالها بالأبيض يخطف الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
بحفل مميّز.. رامي عيّاش يتزوّج مرّة ثانية من زوجته داليدا وجمالها بالأبيض يخطف الأنظار (فيديو)
10:07 | 2023-12-30
30/12/2023 10:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت وهي تطلق "زغرودة" وفي يدها بوكيه ورد.. الممثلة المعروفة تحتفل بزفافها على الفنان الشاب
Lebanon 24
ظهرت وهي تطلق "زغرودة" وفي يدها بوكيه ورد.. الممثلة المعروفة تحتفل بزفافها على الفنان الشاب
09:12 | 2023-12-30
30/12/2023 09:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شجاعة أحد الضّباط تنقذ قوّة لـ "الأمن" من مطلوب خطير.. ما فعله خلال توقيفه غير عادي!
Lebanon 24
شجاعة أحد الضّباط تنقذ قوّة لـ "الأمن" من مطلوب خطير.. ما فعله خلال توقيفه غير عادي!
10:49 | 2023-12-30
30/12/2023 10:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبٌ من لبنان.. ما هو "المكان الأخطر في العالم"؟
Lebanon 24
قريبٌ من لبنان.. ما هو "المكان الأخطر في العالم"؟
12:00 | 2023-12-30
30/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:33 | 2023-12-31
منزله قُصِفَ.. إسرائيل تغتال وزيراً سابقاً
05:21 | 2023-12-31
بالصورة... قرارٌ عاجل للرئيس السوريّ
05:10 | 2023-12-31
تعديلٌ طارىء... الحكومة الإسرائيليّة استبدلت هذا الوزير
04:32 | 2023-12-31
إبنة صدام حسين تنشر فيديو لوالدها داخل المحكمة.. شاهدوه
04:31 | 2023-12-31
إسرائيل توافق على المضي قدما في "مقترح هدنة"
04:15 | 2023-12-31
روسيا تصدر أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني معتقل
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
31/12/2023 13:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
31/12/2023 13:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
31/12/2023 13:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24