Advertisement

عربي-دولي

عمره 1000 عام.. إسرائيل تدمّر حماماً أثرياً في غزّة! (صورة)

Lebanon 24
31-12-2023 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1146994-638396046941591893.jpg
Doc-P-1146994-638396046941591893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دمر الجيش الإسرائيليّ، السبت، الحمام الأثري الوحيد المتبقي في قطاع غزة، والذي يعود بناؤه إلى ما يقارب ألف عام، وذلك وفق وزارة الثقافة الفلسطينية. 

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ "الجيش الإسرائيلي قصف حمام السُمرة وسط مدينة غزة ودمرهُ بالكامل".
Advertisement

وأوضحت الوزارة أنّ "مساحة الحمام تبلغ نحو 500 متر، ويعتبر مزاراً سياحياً وعلاجياً في الوقت ذاته"، وأضافت: "أول من قام بالعمل به هم السامريون ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُمرة".
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:33 | 2023-12-31
05:21 | 2023-12-31
05:10 | 2023-12-31
04:32 | 2023-12-31
04:31 | 2023-12-31
04:15 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24