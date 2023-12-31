عمره 1000 عام.. إسرائيل تدمّر حماماً أثرياً في غزّة! (صورة)

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ "الجيش الإسرائيلي قصف حمام السُمرة وسط مدينة غزة ودمرهُ بالكامل".وأوضحت الوزارة أنّ "مساحة الحمام تبلغ نحو 500 متر، ويعتبر مزاراً سياحياً وعلاجياً في الوقت ذاته"، وأضافت: "أول من قام بالعمل به هم السامريون ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُمرة".