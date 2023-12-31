كواليس قطيعة ويليام وهاري.. صديق يكشف ما جرى بعيد الميلاد 2018

لاتزال تفاصيل حياة وعلاقات العائلة الملكية البريطانية تثير اهتمام الكثير من الراغبين في معرفة ما جرى ويجري بين جدران قصر باكنغهام لا سيما منذ دخول ميغان ماركل القصر وما لحقه من تبعات أدت إلى تنحي الزوجين عن أدوارهما الملكية، ولم يتحدث الأميران ويليام وهاري مع بعضهما بعضا منذ سنوات، بيد أن صديقا لهما كشف أخيرا عن "السبب الحقيقي" وراء القطيعة بين الأخوين.

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ووفق ما أورده موقع "شي فايندس"، فإن الأمير ويليام "لم يكن مرحبا كما ينبغي بزوجة أخيه ميغان ماركل"، لافتا إلى أن ذلك حدث في عيد الميلاد عام 2018.



وأردف المصدر أنه "على الرغم من أن الخلاف الملكي بين الأمير هاري وميغان ماركل وبقية أفراد العائلة مستمر منذ سنوات، يبدو أن كل ذلك بدأ خلال عيد الميلاد 2018، أي قبل وقت طويل من تنحي الزوجين عن أدوارهما الملكية".

وذكر نقلا عن أحد أصدقاء الأخوين: شعر هاري أن ويليام لم يكن "يفرش السجادة الحمراء" لميغان وأخبره بذلك، و"يبدو أن هذا الأمر أثار الأمير ويليام، وكان غاضبا منه"، يضيف المصدر.



واسترسل يقول: "لكن الأمور تحسنت قليلا عندما تدخل تشارلز وطلب من ويليام بذل جهد بهذا الخصوص.. حينها دعا دوق كامبريدج عائلة ساسكس لقضاء عيد الميلاد معهم".

يذكر أن الأمير هاري كان قد أكد في فيلم وثائقي عام 2019: "نحن بالتأكيد على مسارات مختلفة في الوقت الحالي، لكنني سأكون هناك دائما من أجله، كما أعلم أنه سيكون هناك دائما من أجلي".



وأبرز: "نحن لا نرى بعضنا بعضا بقدر ما، لقد اعتدنا على ذلك لأننا مشغولون للغاية، لكن كما تعلمون، أنا أحبه كثيرا.. نحن إخوة وسنكون دائما إخوة".