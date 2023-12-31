الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيما في طولكرم

اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم نور شمس شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقصفت مسيّرة إسرائيلية موقعين في المخيم، مما أدى إلى إصابة شخصين تعذر نقلهما إلى المستشفى بسبب محاصرة القوات للمنطقة.

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وقالت "وفا"، إن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات بعد مداهمة منازلهم، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل أياديهم".



وتمركزت مركبات الجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم طولكرم الرئيسي، وسط إطلاق أعيرة نارية وقنابل ضوئية في سماء المنطقة.