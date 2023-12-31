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عربي-دولي

في البحر الأحمر.. صاروخٌ يستهدفُ سفينة دنماركية!

Lebanon 24
31-12-2023 | 02:24
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن الجيش الأميركي، بأن سفينة شحن تابعة لشركة "مارسك" الدنماركية، أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر. 

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإنّ السفينة استُهدفت بصاروخٍ بالستي بحري أطلق من اليمن، مشيرةً إلى أن الاستهداف تمّ بعد 24 ساعة من إعلان الشركة أنها ستستمر في الإبحار بالبحر الأحمر. 
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ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الأسطول الأميركي قوله إنّ استهداف سفينة "مارسك" يمثّل العملية الـ 23 التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية. 

وتأتي عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتستهدف هذه العمليات السفن الإسرائيلية. (الميادين نت)
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