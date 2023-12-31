نتنياهو: هدفي التخلص من حماس.. لا من وظيفتي

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وأكد نتنياهو أيضا أنه "لا يزال قويا"، وقال: "خلال السنوات التي قدت فيها إسرائيل، أصبحت الدولة أقوى بكثير".





أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يخطط للاستقالة، حتى بعد انتهاء الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.وجاءت تصريحات نتنياهو للصحفيين في تل أبيب، رغم تراجع شعبيته، والضغوط التي يتعرض لها لبذل جهود أكبر من أجل إعادة أكثر من 100 رهينة محتجزين في قطاع غزة.وقال رئيس وزراء إسرائيل: "أخطط للتخلص من حماس، لكنني لن أتخلص من وظيفتي"، عندما سئل عما إذا كان يعتزم التنحي عندما تنتهي الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة.