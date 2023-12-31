إسرائيل: "النصر" في غزة لن ينهي إطلاق الصواريخ

على الرغم من تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن الحرب في غزة ستستمر شهورا عديدة أخرى حتى تحقيق النصر بالقضاء على حركة حماس، فإن هذا "النصر" لن يكون كاملاً على ما يبدو.



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وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن تعميق القتال بغزة يحد من القدرات الصاروخية، إلا أنه لن يخفضها لدرجة الصفر نهائياً.



كما تابعت نقلاً عن الجيش الإسرائيلي أن الحرب حتى لو انتهت بنجاح فإن التقديرات تشير إلى أن خطر تعرض غلاف غزة للصواريخ سيبقى موجودا.



وأكدت أنه لا يزال من الممكن تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع رغم كل العمليات العسكرية. فقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات الأمنية تؤكد أن الحرب لن تنهي إطلاق الصواريخ من غزة.وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن تعميق القتال بغزة يحد من القدرات الصاروخية، إلا أنه لن يخفضها لدرجة الصفر نهائياً.كما تابعت نقلاً عن الجيش الإسرائيلي أن الحرب حتى لو انتهت بنجاح فإن التقديرات تشير إلى أن خطر تعرض غلاف غزة للصواريخ سيبقى موجودا.وأكدت أنه لا يزال من الممكن تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع رغم كل العمليات العسكرية.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضمن كلمة بثها التلفزيون، السبت، أن تل أبيب دفعت ثمنا باهظا في الحرب، زاعماً أن "النصر" يتطلب وقتا طويلا، في إشارة منه إلى "القضاء على حركة حماس كما يأمل.



وأكد أن قواته تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهورا عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.



وأضاف أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات في المفاوضات مع حماس، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل كل الضغوط لإعادة المحتجزين إلى بيوتهم والقضاء على الحركة.