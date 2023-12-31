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عربي-دولي

تبادل إطلاق نار في هجوم على سفينة قرب ميناء الحديدة

Lebanon 24
31-12-2023 | 03:43
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا عن هجوم على سفينة على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل ثلاثة زوارق من ناحية الميناء وجرى تبادل إطلاق النار.
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كذلك أوضحت أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

إسقاط باليستيين
وكانت مدمرة أميركية قد أسقط، السبت، صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة شحن دنماركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.
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