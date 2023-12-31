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عربي-دولي

من إسرائيل إلى غزة.. صواريخ تحمل أسماء جيجي وبيلا حديد ووالدهما

Lebanon 24
31-12-2023 | 03:53
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بعد إعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، تتعرض العارضة العالمية بيلا حديد وشقيقتها ووالدها إلى الهجوم والانتقادات من طرف الإسرائيليين.
وردا على مطالباتهم المتكررة بوقف إطلاق النار، كتب عناصر من الجيش الإسرائيلي أسماء عائلة حديد (بيلا وجيجي ومحمد حديد) على أحد الصواريخ، التي يتم قصف قطاع غزة بها.

ونشر الجندي الإسرائيلي حاييم غوزالي، صورة على حسابه بمنصة "إكس"، تتضمن صواريخ إسرائيلية متجهة إلى غزة، كُتبت عليها أسماء بيلا حديد وجيجي حديد ووالديهما، وهو تحريض واضح للرغبة في قتلهم؛ كونهم يعتبرون من داعمي القضية الفلسطينية.
وكتب حاييم غوزالي: "اليوم أُهدي الصاروخ الذي يطير نحو غزة إلى أقبح أسرة في عالم الأزياء: محمد، بيلا حديد، جيجي حديد".

وهذه ليست أول مرة يقدم فيها حاييم غوزالي، وهو ملاكم سابق، على فعل كتابة أسماء مشهورة على صواريخ تل أبيب، فقد سبق له أن كتب أسماء شخصيات معروفة وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.
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