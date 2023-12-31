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عربي-دولي
روسيا تصدر أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني معتقل
Lebanon 24
31-12-2023
|
04:15
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت، الأحد، إن المحاكم الروسية أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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وأضاف لافروف أن "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة، لارتكابهم أعمالا وحشية".
ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا، بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في شباط 2022.
وتعثر الأمم المتحدة باستمرار على أدلة على ارتكاب السلطات الروسية جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، منها التعذيب والاغتصاب وترحيل الأطفال.
وفي آذار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلة إن ترحيل موسكو القسري لأطفال أوكرانيين يعد جريمة حرب.
وقال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في بيان، السبت، ملخصا عام 2023: "في طريقنا إلى العدالة، النتيجة الرئيسية لهذا العام هي بلا شك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين".
وأضاف: "إنه قرار تاريخي، وإشارة واضحة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون".
وسجل مكتب المدعي العام الأوكراني "أكثر من 121 ألف جريمة عدوان وجرائم حرب روسية منذ بدء الحرب"، بحسب موقعه الإلكتروني.
واكتشفت الأمم المتحدة أيضا عدة حالات ارتكبت فيها السلطات الأوكرانية انتهاكات لحقوق الإنسان، لأشخاص اتهمتهم بالتعاون مع السلطات الروسية.
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