إسرائيل توافق على المضي قدما في "مقترح هدنة"

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وكانت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر بضعة أسابيع.



ولم تتوصل كل من إسرائيل وحماس في السابق إلى اتفاق بشأن هذا الاقتراح، لكن يبدو أن الحركة غيّرت رأيها وباتت "موافقة من حيث المبدأ" على العودة إلى مثل هذه المفاوضات، وفق الصحيفة. ذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية، الأحد، أن حكومة الحرب أعطت موافقتها لرئيس الموساد دافيد بارنيا، للمضي قدما في الاقتراح القطري الهادف إلى هدنة تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة.وكانت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر بضعة أسابيع.ولم تتوصل كل من إسرائيل وحماس في السابق إلى اتفاق بشأن هذا الاقتراح، لكن يبدو أن الحركة غيّرت رأيها وباتت "موافقة من حيث المبدأ" على العودة إلى مثل هذه المفاوضات، وفق الصحيفة.

كما أشارت قناة "كان 11" إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا في موقف حماس السابق، حيث اعتادت الحركة الفلسطينية على التأكيد أنه "من دون وقف دائم لإطلاق النار لن يتم إطلاق سراح أي رهائن".

وقال مصدر إسرائيلي للقناة: "انتقلنا من الثلاجة إلى الرف الأكثر برودة"، مقدما تشبيها لتصوير الطبيعة المعقدة للتفاوض مع حماس.



ومن المقرر أن تجتمع حكومة الحرب يوم الأحد لمواصلة مناقشة صفقة الرهائن المرتقبة.



ويعتقد أن حركتي حماس والجهاد ما زالتا تحتجزان أكثر من 100 رهينة، من بين 240 احتجزوا خلال هجومهما في السابع من أكتوبر على بلدات في إسرائيل، التي تقول إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.



ومنذ السابع من أكتوبر، تحاصر إسرائيل قطاع غزة ودكت أجزاء كبيرة منه، مخلفة مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.