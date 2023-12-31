إبنة صدام حسين تنشر فيديو لوالدها داخل المحكمة.. شاهدوه

نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مقطع فيديو لما قاله والدها في قاعة المحكمة خلال النطق بالحكم عليه وذلك في ذكرى إعدامه في 30 كانون الأول عام 2006.

اللافت هو أن رغد نشرت الفيديو الخاص بوالدها ولكن من دون إدراج أي تعليق معه.

وكانت رغد نشرت كلمة صوتية مسجلة لها في هذه الذكرى، الجمعة، قالت فيها: "تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد والدي الرئيس صدام حسين رحمه الله، هذا اليوم الذي يحيي ذكراه الكثيرون من الأحرار في العالم، حافظ والدي على هيبة العراق والعراقيين حتى آخر لحظة في حياته وهو مؤمن قوي صابر وحافظ على كل قيمه ومبادئه.."



وتابعت: "اليوم أصبح واضحا للجميع أكاذيب أمريكا والغرب وأطماع الفرس في الأرض العربية دون استثناء، ذلك التوجه كان واضحا ومفهوما للعراق وخضنا ضدهم حربا طويلة، قادسية صدام لثماني سنوات قدم فيها العراقيون الكثير من الشهداء دفاعا عن أرضهم وأمتهم وانتقدنا البعض على تلك الحرب وذلك الموقف حتى حكم العراق بعد العام 2003 أبناء إيران الفارسية في التوجه والعقيدة والتربية ليتركوا الساحة العراقية خالية من كل معاني الكرامة والحرية".