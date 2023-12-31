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تعديلٌ طارىء... الحكومة الإسرائيليّة استبدلت هذا الوزير

Lebanon 24
31-12-2023 | 05:10
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تعيين إيلي كوهين وزيرا للطاقة والبنية التحتية، بعد تنحيته من وزارة الخارجية.

وخلف كوهين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن سبب تنحية كوهين من وزارة الخارجية هو تصريحاته التي أكد فيها تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بشأن هجوم 7 تشرين الاول الماضي. (العربية)
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