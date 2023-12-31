Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... قرارٌ عاجل للرئيس السوريّ

Lebanon 24
31-12-2023 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1147076-638396222314675149.jpg
Doc-P-1147076-638396222314675149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10000 ليرة سورية شهريا لتصبح 100 ألف ليرة سورية شهريا. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
 
الأسد يصدر قرارا بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين 10 أضعاف
مواضيع ذات صلة
قرار طارئ للجيش الاسرائيلي بعد تقييم الأوضاع في غزة
lebanon 24
31/12/2023 22:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الفرنسي: باريس ملتزمة بالتوصل إلى استقرار في غزة
lebanon 24
31/12/2023 22:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نرفض امتداد الحرب إلى جنوب لبنان.. ولاحترام القرار 1701
lebanon 24
31/12/2023 22:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: نرفض امتداد الحرب إلى جنوب لبنان ونطلب إزالة منصات المدافع من الجنوب وليحترم القرار 1701
lebanon 24
31/12/2023 22:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الاسد

قرار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2023-12-31
14:31 | 2023-12-31
14:21 | 2023-12-31
14:00 | 2023-12-31
13:38 | 2023-12-31
13:37 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24