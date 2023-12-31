بالصورة... قرارٌ عاجل للرئيس السوريّ

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10000 ليرة سورية شهريا لتصبح 100 ألف ليرة سورية شهريا. (روسيا اليوم)

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