منزله قُصِفَ.. إسرائيل تغتال وزيراً سابقاً

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، بمقتل وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة في قصف إسرائيلي.وذكرت "وفا" أن يوسف سلامة قتل في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية أصابت كذلك عددا من أفراد أسرته. (سكاي نيوز عربية)