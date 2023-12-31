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عربي-دولي

صاروخ روسيّ يُثير الرعب... لماذا تخشاه أوكرانيا؟

Lebanon 24
31-12-2023 | 06:15
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قالت "Military Watch Magazine" الأميركية المختصة في الشؤون العسكرية، إن سلطات كييف تخشى كثيرا الصاروخ الروسي المجنح "خا-22".

وأضافت "لم تتمكن أوكرانيا من إسقاط صاروخ واحد من طراز خا-22 منذ بداية الصراع، رغم أن الجيش الروسي أطلق حوالي 300 صاروخ من طراز خا-22 وخا-32، على أهداف مختلفة في كافة أنحاء أوكرانيا ".
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وأشارت المجلة إلى أن "روسيا تمتلك مخزونا ضخما من هذه الصواريخ يعود تاريخها إلى العصر السوفيتي، لذا فهي تستخدمها على نطاق واسع لمهاجمة الأهداف العسكرية الأوكرانية".

وأضافت: "دخلت هذه الفئة من الصواريخ الخدمة لأول مرة في عام 1962، ولكن من حيث خصائصها، حتى الآن لا يوجد لديها إلا عدد قليل من المنافسين في العالم". (روسيا اليوم)
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