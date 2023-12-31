صاروخ روسيّ يُثير الرعب... لماذا تخشاه أوكرانيا؟

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قالت "Military Watch Magazine" الأميركية المختصة في الشؤون العسكرية، إن سلطات كييف تخشى كثيرا الصاروخ الروسي المجنح "خا-22".وأضافت "لم تتمكن أوكرانيا من إسقاط صاروخ واحد من طراز خا-22 منذ بداية الصراع، رغم أن الجيش الروسي أطلق حوالي 300 صاروخ من طراز خا-22 وخا-32، على أهداف مختلفة في كافة أنحاء أوكرانيا ".وأشارت المجلة إلى أن "روسيا تمتلك مخزونا ضخما من هذه الصواريخ يعود تاريخها إلى العصر السوفيتي، لذا فهي تستخدمها على نطاق واسع لمهاجمة الأهداف العسكرية الأوكرانية".وأضافت: "دخلت هذه الفئة من الصواريخ الخدمة لأول مرة في عام 1962، ولكن من حيث خصائصها، حتى الآن لا يوجد لديها إلا عدد قليل من المنافسين في العالم". (روسيا اليوم)