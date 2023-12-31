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عربي-دولي

بعد اتهام اسرائيل بارتكاب "إبادة ضد الشعب الفلسطيني".. كيف علّق نتنياهو؟

Lebanon 24
31-12-2023 | 06:53
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دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن "أخلاقية" الحرب التي تخوضها القوات الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة رافضا اتهامات جنوب إفريقيا للدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة ضد الشعب الفلسطيني".
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وصرح نتنياهو لدى بدء اجتماع لحكومته في تل أبيب: "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات" في قطاع غزة.

وقال إن الجيش "يبذل كل ما بوسعه لتفادي إصابة مدنيين، فيما تفعل حماس كل ما أمكنها لإلحاق الأذى بهم وتستخدمهم دروعا بشرية".
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