فرقة إسرائيليّة بارزة دخلت المعارك... ما هي العمليّات التي قامت بها في غزة؟

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قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات المظليين بدأت هذا الأسبوع عملياتها في منطقة خان يونس، بعد شهرين من المعارك في شمال قطاع غزة.وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أنّ "قوات المظليين انضمت إلى قوات الفرقة 98 التي تقاتل جنوب القطاع".وأضاف: "عند دخول المنطقة، بدأ الفريق القتالي هجوما على عدد من البنى التحتية، بما في ذلك نقاط المراقبة والمواقع المضادة للدبابات ومستودعات الأسلحة التابعة لحماس". (سكاي نيوز)