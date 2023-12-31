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عربي-دولي

بوتين مهنئا بعيد رأس السنة: نحن نقرر ونصنع مصير روسيا

Lebanon 24
31-12-2023 | 09:20
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الكرملين تهنئته التقليدية إلى المواطنين الروس بمناسبة حلول العام الجديد.

وأشار الرئيس في كلمته، إلى أنه في عام 2023 الماضي، دافعت روسيا بقوة عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها. وذكر أن الأمر الرئيسي الذي وحد ويوحد الروس، هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.
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وقال بوتين: "نحن ندرك بشكل تام وواضح أن الكثير يرتبط بمدى اعتمادنا على أنفسنا في هذه الفترة، وعلى تفكيرنا بما هو أفضل، وعلى رغبتنا في دعم بعضنا البعض بالقول والفعل. لقد أدى العمل من أجل الصالح العام إلى توحيد المجتمع. نحن متحدون في أفكارنا، وفي العمل وفي القتال. نحن نظهر أهم سمات الشعب الروسي: التضامن والرحمة والصمود".
 
وخاطب الرئيس كذلك، العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال: "قلوبنا معكم. نحن فخورون بكم، ونحن معجبون بشجاعتكم. لا شك في أنكم الآن تشعرون بحب أقرب الناس إليكم وأعزهم وأحبهم. وتشعرون بالدعم القوي والصادق من ملايين المواطنين الروس. تشعرون بدعم كل الشعب".

وشدد الرئيس بوتين، على أن "روسيا لن تتراجع أبدا، وأنه لا توجد قوة يمكنها أن تفرقنا وتوقف تطورنا. نحن نقرر ونصنع مصير روسيا، نحن عائلة واحدة كبيرة، وسنضمن التطور الواثق، نحن معا".

وتحدث بوتين، كما جرت العادة في هذه المناسبات، على خلفية  جدران الكرملين. واستمرت كلمته حوالي أربع دقائق. أول من رآه كان سكان كامتشاتكا، الذين احتفلوا بالفعل بحلول العام الجديد. (روسيا اليوم) 
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